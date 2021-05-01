Замаскированный Филипп Киркоров подработал таксистом и узнал мнение пассажиров о себе

В День труда в YouTube появился ролик, в котором Филипп Киркоров и Даня Милохин соревнуются друг с другом за чаевые, подрабатывая на обычных вакансиях. Пока кумир молодежи трудился курьером, его коллега, отметивший накануне 54-й день рождения, стал водителем такси.

Чтобы пассажиры не обомлели сразу при посадке в салон, Филипп надел кепку, маску и капюшон, а также немного изменил голос. Первой его клиенткой стала возрастная женщина, которая пожурила водителя за то, что он не там встал. В дороге певец заговорил с бабушкой про артистов и спросил, нравится ли ей Киркоров.

«Я вам так скажу по Киркорову: одно время он мне очень нравился, а сейчас, наверно, знаете, меняются взгляды, — ответила пассажирка. — Не то, чтобы совсем не нравится. Нет, у него есть очень интересные песни». «Я, кстати, Киркорова один раз подвозил, — продолжил играть свою роль звездный таксист. — Такой нормальный! Я тоже думал, что корона не влезет в мое такси. Чаевые оставил очень хорошие. Не жадный!»

Далее певец шокировал женщину, раскрывшись перед ней, и попытался заработать чаевые, спев для нее песню. Пассажирка посетовала, что у нее нет денег и попросила родственника срочно прислать ей 500 рублей на телефон. Когда тот узнал, кто везет бабушку, ответил, что вышлет тысячу.

Следующим пассажиром Филиппа стал некий молодой актер. Водитель поговорил с ним про TikTok и признался, что не любит, когда солидные артисты лезут в эту социальную сеть к молодежи, тот же Киркоров, например.

«Киркоров. Так он всегда лезет, мне кажется. Он шоумен, в этом прикол, он хочет быть всегда в центре событий. Часть профессии его, — прокомментировал пассажир. — Да вообще, в целом, Киркоров — это такая одиозная личность, весьма спорная. Это просто человек, который делает все время шоу. У него нет никаких принципов, мне кажется. И это не очень хорошо».

В ответ таксист признался, что все вокруг говорят, что он очень похож на Киркорова и снял свою маску. Мужчина согласился, что общего мало. Тогда певец запел свой хит, чтобы стать окончательно похожим. Но пассажир и тогда не выказал никого удивления.

Зато с последними пассажирами артисту повезло. К нему подсели две девушки, которым Киркоров поставил свою новую песню — дуэт с певице Maruv. Слушательницы признались, что трек им не понравился, но, когда водитель раскрыл свою личность, одна из них закричала: «Господи боже!» и призналась, что ее «чуть не хватил инфаркт». Каждая красавица скинула Филиппу по две тысячи чаевых, и в итоге певец выиграл у тиктокера.

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