«Это недорого стоит!»: Хромченко посоветовала модные очки, которые моментально улучшают настроение

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала обратила внимание женщин на оранжевый цвет. Он практически всегда присутствует в коллекциях дизайнеров, и этот сезон не стал исключением.

На сей раз модельеры сделали акцент на ярком оттенке бархатцев, спелой тыквы, и разбеленно-оранжевом. По заверениям фэшн-эксперта, оранжевый поднимает настроение и уместен практически в любой ситуации, в любых нарядах. И на деловых встречах, и на пляже, и на светском вечере, и на прогулке.

В преддверии лета ведущая обратила внимание женщин на модные очки, в которых вышла героиня проекта на подиум, они раз имели актуальный оттенок.

«Очки с оранжевыми стеклами обеспечивают автоматически любым людям, которые их используют, хорошее настроение, потому что мир в них наполнен счастьем. Это такие простые вещи! Это так недорого стоит в магазине!» — высказалась Хромченко.

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