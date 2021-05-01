И цветочек в волосах: жена Виторгана показала годовалую дочь в белой кофточке за рисованием

Младшие дети 81-летнего Эммануила Виторгана, годовалая Клара и двухлетняя Этель, растут на радость своим родителям. Девочки не только очень милы, но и развиты не по возрасту. Уже сейчас они выходят на сцену вместе с родителями во время работы «Виторган-клуба». И, не исключено, что они переняли артистический талант своего отца.

Как оказалось, у младшей наследницы есть еще одна способность – к рисованию. Уже сейчас она умело держит кисть и раскрашивает картинки. Кадрами этих занятий живописью можно полюбоваться в личном блоге супруги известного актера.

«Кларочка, младшенькая… Вот такие мы, уже многое можем…» — подписала обнародованное видео Ирина Млодик.

Поклонники звездной четы не смогли остаться равнодушными к этой милой сцене с девочкой в белоснежной кофточке и с цветком в волосах, заполнив Instagram жены Виторгана восторженными комментариями.

«Какая умничка, мамина и папина красотка», «Творческая личность. Успехов Кларочке», «До чего же хорошенькая! Счастья вам в дом!», «Сладенькое солнышко, Кларочка! Когда ее вижу, настроение поднимается и хочется зацеловать!», «Кларочка! Какая хорошенькая! Глазки-вишенки! Расти на радость маме и папе!» — написали в Сети фолловеры.

Смотрите также