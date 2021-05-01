Побоялся внимания прессы: Владимир Кузьмин проигнорировал свадьбу своего младшего брата

Музыкант Владимир Кузьмин не пришел на свадьбу своего младшего брата Александра, несмотря на приглашение. Близкий родственник знаменитости женился на девушке по имени Наталья, с которой у него был роман последние годы. Они расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Как отметил Александр Кузьмин, его брат, скорее всего, побоялся внимания прессы к своей персоне, поэтому и не пришел на свадьбу. Надо отметить, что близкие родственники в последние годы не дружили. Между тем сам Александр в свое время присутствовал на всех свадьбах брата. Причем даже дружил с его женами.

После традиционной регистрации Александр и Наталья сели в тридцатиместный «Хаммер» и отправились кататься по улицам Москвы. Как рассказал Александр, он лично пел разные свои авторские композиции для супруги, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Александр Кузьмин в последние годы был частым гостем различных ток-шоу на телевидении. Он подробно рассказывал о своих взаимоотношениях с братом.

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