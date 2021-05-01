«Несколько дней назад ему звонил»: фотограф Пугачевой отреагировал на смерть ее первого продюсера

Роман Родин признался, что находится в полном шоке от трагедии.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram выразил соболезнование семье ее первого продюсера Михаила Плоткина, который умер 1 мая от последствий перенесенного ранее коронавируса. Еще несколько дней назад мужчина был в приподнятом настроении. Трагедии ничего не предвещало.

«Ужасная новость! Ушел Миша Плоткин. Несколько дней назад звонил ему, поздравлял с днем рождения. Он жаловался, что приболел. И вот его не стало. Светлая память!» Роман Родин

«Какой ужас. Как жалко. Светлая и вечная память», «Светлая вечная память. Такой гениальный человек ушел от нас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что именно Михаил Плоткин одним из первых разглядел творческий талант певицы Аллы Пугачевой, когда она была еще совсем молодой и начинающей певицей. Он стал ее продюсером и помогал пробиваться в музыкальному Олимпу.

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