«С праздником!»: Наташа Королева в худи оттенка сочной липы устроила первомайский марш у статуи

Любительница веселья и шумных компаний Наташа Королева, как и многие другие россияне, устроила со своей семьей на 1 Мая дачные посиделки. Звезда по традиции собирает в этот день друзей и близких, жарит шашлык, танцует, поет песни.

Специально для своих подписчиков в социальных сетях певица также записала видеоролик-поздравление, артистично позируя под «Марш веселых ребят» напротив статуи советских времен.

«1 мая! Ура! С праздником!» — подписала она вайн.

Артистка предстала в кадре в худи и джоггерах оверсайз модного оттенка сочной липы. Тона зеленого сейчас в трендах, и этот – не исключение. Ранее о данном актуальном течении рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

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