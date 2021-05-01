И все-таки ссора: Пугачева и Галкин так и не поздравили Киркорова с днем рождения в Instagram

Судя по всему, у некогда больших друзей случился очень серьезный конфликт.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин демонстративно в своих Instagram не поздравили поп-короля Филиппа Киркорова в его 54-м днем рождения. Причем исполнительница сделала это уже второй год подряд. Судя по всему, у некогда больших друзей случилась серьезная ссора.

Отметим, что если Пугачева и Галкин тщательно избегают вопросов о причинах вражды, то Киркоров высказывался за последнее время как минимум дважды по этому скользкому вопросу.

Первый раз он попросил журналистов почему-то «отстать от Аллы Борисовны», хотя вопрос задавали ему. «Мне так хорошо одному. Один прихожу, как в фильме известном – туда-сюда, туда-сюда. Никто не ходит рядом, нервы не треплет. Хотя, конечно, иногда хочется какого-то общения», — говорил поп-король.

больше по теме Пугачева рискует второй год подряд в Instagram не поздравить Киркорова с днем рождения Последний раз Примадонна посвящала теплые слова четвертому мужу в 2019 году.

Чуть позже он еще раз высказался об отношениях с Пугачевой, которые, возможно, безнадежно испортились.

«Женщина всегда не помнит. Я все свои даты помню. Они — женщины. Им можно все. Королева имеет право на любой ход». Филипп Киркоров

Напомним, что одной из возможных причин ссоры мог стать тот факт, что Примадонна не поздравила своего четвертого мужа с днем рождения. Он якобы очень обиделся. Впрочем, это только одна из версий.

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