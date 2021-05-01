Роднина назвала неосознанным решением возвращение Трусовой к Тутберидзе от Плющенко

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что ее напрягают бесконечные переходы от тренера к тренеру в ее виде спорта. Она посоветовала Трусовой взглянуть на результаты. У Плющенко она впервые стала призеркой чемпионата мира, чего раньше в ее карьере не случалось. В то же время спортсменка не смогла осуществить под руководством двукратного олимпийского чемпиона все, что задумывала. Прежде всего в прыжковой части.

«Получаются какие-то неосознанные решения. Чтобы давать оценку, нужно знать обстановку в команде». Ирина Роднина

Как отметила Роднина, в данном случае эти переходы связаны с удовлетворением или неудовлетворением амбиций родителей. Пятнадцатилетняя девочка, как думает Роднина, наверняка не стала бы принимать каких-то решений без своего отца и матери, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александра Трусова возвращается в школу к Этери Тутберидзе. У нее закончился контракт с Евгением Плющенко, который она решила не продлевать. Пока прославленный фигурист не комментировал, почему так случилось.

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