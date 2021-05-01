«Была не очень довольна положением дел»: Губерниев знал, что Трусова хочет уйти от Плющенко

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предвидел скорый уход Александры Трусовой от Евгения Плющенко обратно к Этери Тутберидзе. По его словам, ему многое стало ясно во время эфира, на котором на канале Матч-ТВ была фигуристка. Он задавал ей вопросы за кулисами, но ответы были расплывчатыми.

«Спортсменка и ее представители были не очень довольны положением дел. Тогда стало понятно, что переговоры ведутся. Я ждал, когда произойдет эта смена обстановки. Я хочу пожелать Саше удачи! Решили не рисковать и вернуться к старой проверенной системе подготовки. Тутберидзе — тренер-новатор. Ее школа сейчас сильнейшая в фигурном катании».

Дмитрий Губерниев

В то же время Губерниев посоветовал не унывать Плющенко. Его он также считает прекрасным специалистом. По словам комментатора, у мужа Яны Рудковской огромный тренерский потенциал, который он в будущем реализует. Трусовой Губерниев пожелал отобраться на Олимпиаду, выдержав конкуренцию, и выиграть на играх медаль, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгений Плющенко в Instagram сообщил об уходе от него Александры Трусовой. Сотрудничество продолжалось меньше года. Он отметил, что у них просто закончился контракт. Причины такого решения фигуристки он озвучивать не стал.

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