Небо и земля: какими были жены Реввы, Джигана и Погребняка до счастливого замужества

Говорят, что женщины, как вино, с возрастом становятся только интереснее. Особенно, если в их красоту добавить определенное количество денег. Чем больше – тем лучше. «Комсомольская правда» сравнила фото знаменитых жен артистов и спортсменов, сделанные ими сейчас и в пору юности.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова приехала покорять Москву из маленького городка Ухта Республики Коми и сразу же устроилась работать моделью, светясь в обществе звезд и мелькая на звездных тусовках. Удача быстро улыбнулась ей – на одной из таких вечеринок она встретила будущего мужа. Супруг не пожалел на свою возлюбленную денег, она сделала себе грудь третьего размера и поработала над лицом, чего никогда не стеснялась, рассказывая фолловерам в Instagram.

Виктория Боня еще до прихода на «Дом-2» работала официанткой и продавщицей на рынке. Тогда в кучерявой девице трудно было разглядеть будущую светскую львицу. Однако проходит время и девушку не узнать, а ее знакомство с будущим гражданским мужем Алексом Смерфитом окончательно поставило жирную точку на прошлой провинциальности.

Анжелика Ревва уже 17 лет счастлива в браке со знаменитым комиком Comedy Club Александром Реввой. В красотке с точеной фигурой и безупречным лицом сейчас трудно узнать пухленькую девушку с непримечательной внешностью начала 2000-х.

Жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк сейчас имеет лицо и фигуру Барби, она светится на ТВ и успешно продюсирует артистов. А ведь когда-то и она была милой пампушкой. Однако в какой-то момент ей надоело слушать укоры болельщиц, и Маша взялась за себя, сильно похудев. Девушка не скрывает, что также увеличила объем губ.

Бывшая избранница Сергея Шнурова Матильда Шнурова в настоящее время выглядит на миллион. За время в браке с лидером группировки «Ленинград» ей удалось сохранить свою фирменную изюминку во внешности и в то же время превратиться в привлекательную даму с холеной фигурой в изысканных нарядах.

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