«Где родился, там и пригодился»: Тарасова пословицей проводила Трусову от Плющенко к Тутберидзе

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, говоря об уходе фигуристки Александры Трусовой от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к бывшей наставнице Этери Тутберидзе, вспомнила известную пословицу.

«Саша — умница. Это правильное решение. Где родился, там и пригодился». Татьяна Тарасова

Напомним, что об уходе бронзового призера последнего чемпионатам мира в шведском Стокгольме Александры Трусовой из своей команды Евгений Плющенко сообщил в Instagram. При этом он не стал называть причины такого решения, лишь заметив, что в ближайшее время никаких комментариев по этому поводу не последует. У Александры Трусовой просто закончился контракт с его Академией, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее жена Плющенко продюсер Яна Рудковская не раз опровергала слухи, что Трусова может покинуть Академию ее мужа. Людей, распространяющих подобную информацию, она называла сказочниками.

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