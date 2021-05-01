«Я шестой раз дядя»: Константин Меладзе раскрыл имя новорожденной дочери брата

Продюсер пребывает сам на седьмом небе от счастья, радуясь за близкого родственника.

Продюсер Константин Меладзе в программе «Люди большого города» раскрыл имя дочери своего брата Валерия и певицы Альбины Джанабаевой. Как известно, совсем недавно в звездной семье на свет появилась еще одна наследница.

«Я шестой раз дядя. Назвали Агата». Константин Меладзе

Напомним, что Валерий Меладзе уже в шестой раз стал отцом. Ранее Альбина Джанабаева подарила ему двух сыновей – Константина и Луку. Кроме того, от первой жены Ирины у музыканта есть три дочери.

Любопытно, что Валерий Меладзе с женой решили отказаться от услуг няни. Певец буквально не отходит от своей наследницы. Он лично присматривает за девочкой и женой.

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