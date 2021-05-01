«Ушел от нас Мишаня»: умер первый продюсер Аллы Пугачевой

Композитор Владимир Евзеров в Instagram сообщил о смерти первого продюсера Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Михаила Плоткина от последствий перенесенного в марте коронавируса.

«Ушел от нас Мишаня. Михаил Плоткин», — написал в соцсетях Евзеров.

Отметим, что 20 апреля Михаил Плоткин был выписан домой из клиники, где проходил лечение. Казалось, что он справился с опасной болезнью, но через несколько дней его состояние стало резко ухудшаться.

«Он не хотел госпитализироваться. Я уговорил его вызвать скорую помощь. Он лежал в двух больницах, весь шоу-бизнес переживал и хлопотал за него. Мы сделали все возможное». Владимир Евзеров

Отметим, что Михаил Плоткин был одним из первых продюсеров в Советском Союзе. Именно он когда-то заметил талант Аллы Пугачевой и дал ей работу. В те годы Примадонну еще никто не знал. Она была обычной студенткой Государственного музыкально-педагогический института имени М. М. Ипполитова-Иванова, сообщает портал МК.ru.

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