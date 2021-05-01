«Андрей был небожителем»: тайная любовница Кончаловского поделилась подробностями их романа

Ирина Бразговка родила в 1980 году от режиссера дочь, которая сейчас общается с отцом.

Бывшая тайная любовница режиссера Андрея Кончаловского Ирина Бразговка в программе «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале ТВЦ раскрыла подробности их романа. По ее словам, они расстались со звездой, когда она уже была беременна. Причем она скрыла от режиссера этот факт. В 1980 году на свет появилась их общая дочь Даша.

«Андрей не присутствовал в нашей с Дашей жизни. Не переживала по этому поводу, ведь для меня Андрей был небожителем. Говорила ему «спасибо» за год наших отношений, за то, что познакомил со своей мамой, друзьями. Это был какой-то праздник». Ирина Бразговка

Как отметила Бразговка, одно время она думала сделать аборт, но в итоге не пошла на этот отчаянный шаг. Родителям же она сказала, что ее любимый мужчина уехал в Израиль.

Бразговка заметила, что дочь в 17 лет познакомилась с отцом и тот ее принял. Причем режиссер даже не стал просить сделать ДНК-тест. Даша сильно на него похожа. Через какое-то время наследница стала называть Кончаловского папой. Причем и он сегодня считает ее своей дочкой.

Напомним, что Андрей Кончаловский сейчас женат уже в пятый раз. Его супруга актриса Юлия Высоцкая. Всего у прославленного режиссера шестеро детей от разных отношений.

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