«Мы оба с опытом: я — взрослый, она — взрослая»: Прилучный заговорил о сильной любви к Карпович

Актер Павел Прилучный в беседе с телеведущим Вадимом Верником впервые рассказал о своих отношениях со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Уже почти год парочка живет вместе в любви и согласии.

«Мирослава — потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я — взрослый, она — взрослая. Но все равно я ребенок, так или иначе все мужчины — дети». Павел Прилучный

Также актер высказался о своих наследниках от актрисы Агаты Муцениеце. По словам «мажора», они у него просто потрясающие. Ребята растут счастливыми. Как отметил Прилучный, он очень много времени проводит с наследниками. При этом он бы хотел видеть их еще чаще, но пока из-за работы это редкость, сообщает портал ok-magazine.ru.

Напомним, что в прошлом году Павел Прилучный развелся со своей женой актрисой Агатой Муцениеце. У пары двое общих детей. Вскоре актер стал встречаться с актрисой Мирославой Карпович. Звезда «Папиных дочек» не раз отмечала, что Павел именно тот мужчина, которого она так долго искала.

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