«Нет ничего лучше!»: Васильев показал красивое платье, которое моментально делает фигуру стройнее

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о нарядах для полных дам. Эвелина Хромченко рекомендовала корпулентным женщинам обратить внимание на широкие длинные брюки с лампасами, которые визуально стройнят. Кроме того, прошивка по бокам никогда, по ее мнению, не выйдет из моды.

На той программе Александр Васильев пришел в восторг от полосатого платья, которое предложили примерить героине проекта Татьяне стилисты. В нем девушка выглядела намного изящнее и красивее, чем ранее.

«Танечка, ваше платье – очень хороший пример для всех наших зрительниц. Насколько вертикальная полоска стройнит! А вот горизонтальная делает совершенно обратное. Запомните этот визуальный пример раз и навсегда, нет ничего лучше!» — сказал историк моды.

Отметим также, что платье имело V-образный вырез на горловине, что зрительно вытягивает шею и силуэт в целом.

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