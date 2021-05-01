«Шашлычного настроения!»: Басков в джинсовой куртке с аппликацией отметился на первомайском пикнике

Как и многие россияне певец не прочь отведать хорошего мяса на огне.

Первое мая многие россияне отметили выездом на природу и шашлыками. Как оказалось, даже Николай Басков любит побаловать себя ароматным мясом, приготовленным на огне.

Фан-аккаунт музыканта обнародовал в личном блоге фото, как артист развлекается на пикнике со своими почитателями. Естественно, на накрытом столе оказалось коронное блюдо Первомая.

Стоит отметить, что музыкант не побоялся примерить на барбекю джинсы, футболку и кроссовки белоснежного оттенка, подобрав к ним куртку из классического денима с аппликацией.

«Поздравляю всех с Первомаем! Желаю веселых солнечных дней и шашлычного настроения», — подписали фото поклонники Баскова.

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