«Очень стройнит»: какие модные брюки Хромченко рекомендовала полным и невысоким женщинам

Сейчас они на взлете популярности и будут актуальными еще долго.

Наверное, редкая женщина не мечтает выглядеть еще чуточку изящнее и с ногами «от ушей». Как оказалось, достичь визуального эффекта стройности и более высокого роста можно только лишь при помощи правильно подобранных брюк. Каких именно – показали на «Модном приговоре». Ими оказались широкие длинные брюки из экокожи с лампасами.

«Это очень стройнит и вытягивает ногу», — сказала Эвелина Хромченко.

По мнению ведущей, лампасы никогда не выйдут из моды и в них можно смело инвестировать средства, не боясь за уместность модели в последующих сезонах.

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