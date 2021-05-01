Видеорецепт: как испечь творожный пасхальный кулич
Видео
10 лет со дня свадьбы Уильяма и Кейт: как живут королевичи
Видео

«Очень стройнит»: какие модные брюки Хромченко рекомендовала полным и невысоким женщинам

Сейчас они на взлете популярности и будут актуальными еще долго.

«Очень стройнит»: какие модные брюки Хромченко рекомендовала полным и невысоким женщинам
Эвелина Хромченко. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Наверное, редкая женщина не мечтает выглядеть еще чуточку изящнее и с ногами «от ушей». Как оказалось, достичь визуального эффекта стройности и более высокого роста можно только лишь при помощи правильно подобранных брюк. Каких именно – показали на «Модном приговоре». Ими оказались широкие длинные брюки из экокожи с лампасами.

«Это очень стройнит и вытягивает ногу», — сказала Эвелина Хромченко.

По мнению ведущей, лампасы никогда не выйдут из моды и в них можно смело инвестировать средства, не боясь за уместность модели в последующих сезонах.

Смотрите также

Тэги

брюкиМодный приговорЭвелина Хромченко