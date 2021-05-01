«А Махидевран еще та штучка!»: Нур Феттахоглу подразнила поклонников секси-кадром в задранной маечке

Прошло уже немало лет с мирового показала сериала «Великолепный век», однако поклонники до сих пор не могут забыть любимых артистов, все еще называя их именами из теленовеллы.

Накануне турецкая актриса Нур Феттахоглу разместила в личном блоге секси-кадр в маечке, обнажающей ее плоский живот и не скрывающий того факта, что под ней явно нет бюстгальтера. Это фото мало вязалось с ее образом в многосерийном фильме, где она играла наложницу султана Сулеймана. Однако и на этот раз зрители стали ассоциировать ее именно с любимым сериалом.

«А Махидевран еще та штучка!», «Султан бы мимо такой не прошел», «Она намного лучше Хюррем-султан», — написали фолловеры.

Смотрите также