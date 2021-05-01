Прошла любовь: «американская дочь» Ивана Урганта бросила своего темнокожего бойфренда

«Американская дочь» шоумена Ивана Урганта Эрика Куталия, судя по всему, рассталась со своим бойфрендом-афроамериканцем Мусой, с которым была вместе последние несколько лет. Девушка удалила почти все фотографии из Instagram с некогда любимым человеком. Кроме того, дочка Ивана Урганта отписалась от Мусы в социальных сетях.

Любопытно, что несколько кадров с Мусой все-таки на страничке у девушки остались. Судя по всему, их она просто не имеет права удалять согласно рекламному контракту. Эрика и Муса ранее вдвоем рекламировали известный бренд одежды.

Пользователи буквально завалили Эрику вопросами, что у них стряслось с Мусой, но пока дочь Ивана Урганта держит оборону и ни в чем не признается. На вопросы подписчиков она просто предпочитает не отвечать.

Напомним, что Эрика родилась в предыдущем браке жены шоумена Натальи Кикнадзе, но ее с детства воспитывал Иван Ургант. Телеведущий всегда считал девочку своей дочкой. Он часто навещает ее в Америке. Закончив школу, Эрика в 2018 году отправилась покорять Штаты. Она решила остаться в этой стране, где ей очень понравилось.

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