«Мы должны посмотреть на вас без одежды»: Лужина вслед за Прокловой решилась на откровения

Как отметила актриса, ее чуть ли не в открытую домогался помощник режиссера.

Актриса Лариса Лужина заявила, что ее, как и коллегу Елену Проклову домогались в юном возрасте. Это почти в открытую делал помощник режиссера. Тогда Лужиной было всего 19 лет. Дело происходило перед съемками фильма «Две жизни». Актрису пригласили в гостиницу, где и случился неприятный инцидент.

«Я прочитала сценарий, мне все понравилось, и тут они мне говорят: мы должны посмотреть на вас без одежды. Там якобы была сцена, где обнаженная героиня купается в ванной. Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла». Лариса Лужина

Как отметила Лужина, с годами все изменилось. Сегодня девушкам не составит большого труда раздеться ради получения заветной роли. По словам Лужиной, в итоге ее не утвердили, потому что после проб требовалось переспать с человеком. Позже она все рассказала режиссеру Станиславу Ростоцкому. Он даже намеревался набить морду абьюзеру, но Лужина решила имени этого человека не называть и скандал не раздувать, сообщает «Собеседник».

Ранее актриса Елена Проклова на шоу «Секрет на миллион», которое выходит на канале НТВ, решилась на откровения. Она заявила, что в пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный актер. Имя она называть не стала, но все прекрасно поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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