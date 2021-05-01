Как сестра с братьями: Климова без макияжа запечатлелась с красавцами-сыновьями от Петренко

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова в свои 43 года — четырежды мама. Она воспитала дочь от первого брака Елизавету Хорошилову, которой уже 19 лет, растит двоих сыновей от Игоря Петренко, 14-летнего Матвея и 12-летнего Корея, а также маленькую Изабеллу от отношений с Гелой Месхи, которой осенью исполнится 6 лет.

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Несмотря на успешное совмещение карьеры и материнства, звездная мама сталкивается со всеми теми сложностями, которые встречаются на пути обычных женщин. И поэтому искренне порадовалась за внезапную возможность отдохнуть больше, чем обычно, на майские праздники в этом году.

«Ура! Каникулы! Всем школьникам, их родителям и, конечно же, любимым учителям мы желаем хорошенько выспаться и набраться сил перед последней четвертью!», — написала звезда.

Климова поделилась селфи, на котором она без макияжа, довольная и счастливая, позирует с подросшие сыновьями. Поклонники порадовались вместе с любимицей в комментариях.

Кто-то из фолловеров заметил, что Климова выглядит очень молодо, на что актриса не растерялась и ответила: «Она ведьма!». На снимке, действительно, очен похоже, будто это старшая сестра решила сделать селфи с братьями.

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