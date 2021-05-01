«Понятно, почему идут за третьим»: Подольская на Мальдивах со вторым сыном от Преснякова наслаждается материнством

Певица готова снова стать матерью, в чем уже не раз признавалась журналистам.

Семейство Владимира Преснякова и Натальи Подольской впервые отправилось на отдых расширенным составом. Как только младшему сыну звезд Ванечке исполнилось полгодика, они полетели на Мальдивы.

Шестимесячный кроха перенес довольно легкий перелет, но тяжелую акклиматизацию. Теперь это все позади, и молодая мама наслаждается материнством на острове, ежедневно радуя поклонников новыми фотографиями.

На этот раз Подольская позировала с подросшим крохой, которого нарядила в синюю панамку и шортики с рыбками.

«Не все после первого решаются на второго, но понятно почему после второго идут за третьим», — написала звезда.

Подписчики в комментариях поддержали певицу. Многие пожелали звездной маме поскорее обзавестись еще дочкой, а то и двумя:

«За девочкой», «Девочку теперь, а лучше две девочки», «Боль забывается. А детки — это наше счастье», «Вы замечательная мама, и я думаю, вам нужна еще красавица дочка», «Рожайте, это счастье!», «Хороших людей должно быть много!», «Девочкой надо разбавить однозначно!», «Вас можно поздравить?», — пишут в комментариях.

Напомним, что малыш Ванечка стал для Владимира Преснякова третьим сыном. Первенцу музыканта от Кристины Орбакайте Никите в этом году исполняется 30 лет.