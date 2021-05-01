«Кайфую от себя»: Бородина похвасталась естественной фигурой, не скрыв за фотошопом галифе

Ксения Бородина поспешила на майские праздники в жаркие страны, она остановила свой выбор на Арабских Эмиратах, поселившись в отеле рядом с Бурдж-эль-Араб, архитектурной визитной карточкой Дубая.

Судя по всему, ведущая успела основательно подготовиться к поездке и посетила несколько сеансов в солярии заранее. На первом же фото в социальных сетях в купальнике-бандо с завышенными трусиками она блистала отличным загаром и не без гордости говорила о своей фигуре. Ксения не стала прятать за ретушью зону галифе, заметив, что себя нужно принимать такими, какие мы есть.

«Изъяны есть у каждого человека, никто не идеален ни душой, ни телом, но научитесь любить себя. А я много работала над собой и много еще работы предстоит, чтобы нравиться себе, но я сейчас пришла к тому, что кайфую от себя, хоть много раз ругала себя и совсем не принимала. Даже самые красивые, могут быть уродами в душе и наоборот. Ищите гармонию, она точно есть, обязательно к этому придем», — порассуждала Ксения.

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