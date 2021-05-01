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«Этим летом их донашивают»: какие юбки скоро выйдут из моды, рассказала Хромченко

Пока они в трендах, но нужно поторопиться с их применением в образах.

«Этим летом их донашивают»: какие юбки скоро выйдут из моды, рассказала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На «Модном приговоре» Первого канала представили юбку, которая была очень популярна осенью и зимой. Речь идет о наряде с многочисленными разрезами. В свое время дизайнеры предложили ее в качестве альтернативы классической плиссировке.

По словам Эвелины Хромченко, подобная модель юбки доживает фактически последние месяцы своей популярности.

«Этим летом их донашивают, поэтому попытайтесь поймать эту струю», — посоветовала ведущая.

Отметим, что ранее эксперт моды рассказывала о трендовой юбке этой весны. Как оказалось, сейчас вновь стали актуальны наряды в стиле 50-х годов «нью лук» с подчеркнутой талией и огромным количеством ткани, это модели «солнце» и «полусолнце».

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