«Этим летом их донашивают»: какие юбки скоро выйдут из моды, рассказала Хромченко

На «Модном приговоре» Первого канала представили юбку, которая была очень популярна осенью и зимой. Речь идет о наряде с многочисленными разрезами. В свое время дизайнеры предложили ее в качестве альтернативы классической плиссировке.
По словам Эвелины Хромченко, подобная модель юбки доживает фактически последние месяцы своей популярности.
«Этим летом их донашивают, поэтому попытайтесь поймать эту струю», — посоветовала ведущая.
Отметим, что ранее эксперт моды рассказывала о трендовой юбке этой весны. Как оказалось, сейчас вновь стали актуальны наряды в стиле 50-х годов «нью лук» с подчеркнутой талией и огромным количеством ткани, это модели «солнце» и «полусолнце».