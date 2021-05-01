«Я так всем своим девочкам говорю»: Харламов заговорил о личной жизни после развода с Асмус

Юморист, судя по всему, не скучает в одиночестве.

Шоумен Гарик Харламов, который в прошлом году развелся с женой актрисой Кристиной Асмус, в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ стал неожиданно говорить о своей личной жизни. Отметим, что в гости на шоу пожаловал известный российский боец Петр Ян.

«Я выступаю в категории 61 килограмм. Но это на момент взвешивания. А так мой вес 71 килограмм. Самое главное не кузов, а мотор», — заявил он. «Я так всем своим девушкам говорю», — неожиданно выпалил Гарик Харламов.

«Харламов так всем своим девочкам говорит, а я еще добавляю: «Самое главное ниже – топливный насос», — добавил второй ведущий программы Павел Воля.

Напомним, что Петр Ян — российский боец смешанных боевых искусств. Является бывшим чемпионом UFC и ACB в легчайшем весе. Третий чемпион UFC из России — после Олега Тактарова и Хабиба Нурмагомедова.

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