Стильный отдых на майские: Наташа Королева предстала в косынке, красном плаще и полосатых резиновых сапогах  

Наступившие майские выходные – это отличный повод не только как следует отдохнуть, но и принарядиться. Певица Наташа Королева решила посвятить Празднику труда свой наряд, составленный из косынки, алого плаща и резиновых сапог в горизонтальную полоску.

Вместе с сыном Архипом певица устроила фотосессию в саду. «Дачные посиделки!!! Майские на носу!!! Друзья, шашлык замаринован?», — подписала снимок певица.

Стилист Диана Руссо оценила образ звезды. По мнению фэшн-эксперта, идея наряда не до конца понятна.

«Насколько я смогла понять идею и концепцию данного образа, то певица и ее стилисты хотели создать стильный вариант для отдыха на природе, отсылающий к советскому Первомаю. И на мой взгляд, это у них не получилось… Фасоны и общая картинка уводят нас в недалекий, но уже порядком устаревший 2010 год. Если разбирать вещи по отдельности, то здесь можно найти актуальные тренды. К примеру, тельняшки в этом сезоне снова ворвались в мужской и женский гардероб. Эко-кожа также не сбавляет градуса стильности. Но в общем и целом данный образ «не работает». Единственное, что удалось — это цветовая гамма — классический Marine style: сочетание красного, синего и белого цветов. На этом плюсы заканчиваются», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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