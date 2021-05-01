«У него сейчас молодуха. Всего 64 года»: Воля и Харламов при помощи Реввы высмеяли Шаляпина

Резиденты «Камеди Клаб» Гарик Харламов и Павел Воля в эфире своего шоу на канале ТНТ высмеяли музыканта Прохора Шаляпина. Помог им в этом гость студии певец и актер Александр Ревва. Он пришел рассказать о своем новом фильме.

«Действие фильма «Прабабушка легкого поведения» разворачивается в восьмидесятом году», — заявил Ревва.

«То есть ты взял мать бабушки и теперь специализируешься на таких, как она. Блин, ты круче, чем Прохор Шаляпин. Ты серьезный парень», — заметил Павел Воля.

«Да. Это я дал Шаляпину дорогу. И вообще Шаляпиным», — подшутил Ревва.

«А я думал, что Шаляпин ходит дергается. А ты ему дал дорогу. Он не может отойти второй месяц», — заметил Воля.

«У него сейчас молодуха. Ты че. Всего 64 года», – вставил реплику Гарик Харламов.

«А ты следишь за его бабками?» — задал товарищу вопрос Воля.

«Конечно. Я и есть бабка. Слежу за женатыми теперь», — ответил Харламов.

Напомним, что Прохор Шаляпин был женат в возрасте 18 лет на женщине, как он выражался, старше его. Его второй супругой была бизнес-леди Лариса Копенкина. Она старше его на 28 лет. В 2015 году они с женщиной развелись. Сейчас Прохор Шаляпин встречается с предпринимательницей из Канады. Ей сорок лет.

Смотрите также: