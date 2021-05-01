«Такая судьба»: Бережная рассказала, когда мальчикам приходится кататься на коньках белого цвета

Олимпийская чемпионка Елена Бережная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что, как правило, фигуристки выходят на лед в белых коньках, а фигуристы — в черных. Правда, бывают и исключения из правил.

«Девочки катаются в белых коньках, потому что они девочки. Есть градация – девочки и мальчики. Но иногда и мальчикам приходится кататься в белых коньках. Это происходит зачастую в начале их обучения в школах фигурного катания. Потому что черные коньки бывает просто не найти, их быстро раскупают. Смотря, конечно, в какие времена. Сейчас уже все попроще. Белые коньки — праздничные, красивые. Черные коньки только мальчики носят. Но это те, у кого денег хватает. Такая вот судьба».

Елена Бережная

Ранее олимпийская чемпиона по фигурному катанию Екатерина Боброва объясняла, почему фигуристки катаются в коньках бежевого цвета. Это позволяет в некоторой степени визуально удлинить ноги.

Кстати, другая олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поясняла своим подписчикам, почему фигуристки не выходят на лед в черных коньках, в отличие от коллег-мужчин. По ее словам, девушкам такой цвет не очень идет, а на льду надо быть прежде всего женственной.

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