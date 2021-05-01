Модницам на заметку: Хромченко рассказала, какие оттенки оранжевого в тренде в этом сезоне

Телеведущая показала примеры сочетаний и объяснила, в чем преимущество этого цвета перед красным.

В программе «Модный приговор» на Первом канале 30 апреля эксперт по стилю и телеведущая Эвелина Хромченко познакомила модниц с трендовыми оттенками нового сезона, входящими в оранжевую палитру. Дело в том, что оранжевый цвет не покидает подиумы уже несколько сезонов, всплеск любви к нему у дизайнеров не заканчивается, и Хромченко объяснила:

«Нет ничего удивительного в этом, потому что оранжевый – это близкий родственник красного, но не имеет тех негативных коннотаций, которые бывают у красного, то есть какие-то агрессивные моменты оранжевому совершенно не присущи».

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В новом сезоне самыми популярными из разнообразнейшей оранжевой палитры являются два оттенка.

«Это разбеленный и достаточно активный, который очень хорошо проверять на правильность по старым советским клумбам, которые обожали высаживать ноготками, календулой, бархатцами», — отметила телеведущая.

Оранжевый дает возможность ощутить эту солнечную энергию. Кроме ого, это цвет-антидепрессант: «Если есть необходимость выйти из какого-то драматичного периода своей жизни, пережить депрессию, этот цвет – очень хорошее подспорье в этом начинании. Равно как и очки с оранжевыми стеклами, которые дарят вам абсолютно позитивный мир».

Хромченко показала на примерах образов, что оранжевый хорошо работает абсолютно во всех стилевых направлениях – и в повседневности, и в вечерней группе, и даже в деловом комплекте.

«Оранжевый цвет, если он плотный, хорошо будет смотреться и вполне приемлемо выглядеть и на достаточно официальной встрече», — подчеркнула фэшн-эксперт.

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