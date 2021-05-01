«Крылья, наконец, распущены»: Эмин Агаларов объяснил, почему продал лейбл Zhara Music

Певец Эмин Агаларов в эфире шоу «Все к лучшему!» с Юлией Барановской на «Русском радио» объяснил, почему продал со своим другом лейбл Zhara Music.

«Мы с моим партнером Bahh Tee два года назад создали этот лейбл. Эта была идея моего товарища. Он сделал невероятное. За два года у нас была создана команда из ста артистов и большинство из них были на первых строчках различных хит-парадов». Эмин Агаларов

Как отметил Эмин Агаларов, в какой-то момент они поняли, что артисты приобретут большую известность, работая не с их лейблом в Москве. «Я и сам артист этого лейбла. По сути, сам себя продал. Наши контракты перешли в новое управление. Мы теперь будет зарабатывать все больше. Причем не только в России, но и за рубежом. Теперь наши артисты могут реализовываться в Бразилии, Китае, Европе. Крылья, наконец, распущены. Что касается суммы сделки, то это не 25 миллионов долларов, как писала пресса. Она приятная и хорошая сумма. Можно на нее пожить», — заявил он.

Напомним, что в марте нынешнего года компания Warner Music Group Леонарда Блаватника объявила о покупке российского лейбла Zhara Music, созданного Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым. Лейбл стал российским подразделением Atlantics Records.

Смотрите также: