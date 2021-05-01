Гармоничный образ: Боброва объяснила, для какой цели фигуристки надевают коньки бежевого цвета

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Екатерина Боброва в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, для какой цели фигуристки порой появляются на соревнованиях в коньках бежевого цвета.

«Сегодня спортсменки также часто надевают бежевые коньки, что в некоторой степени позволяет визуально удлинить ноги. При желании фигуристы могут кататься на коньках любого цвета, хоть красного, хоть зеленого. А если это необходимо, на ботинки можно натягивать разноцветные чехлы. Вопрос стоит только в том, насколько эстетически красиво это будет выглядеть. Об этом стоит помнить, ведь гармоничный образ спортсмена может положительно сказаться на второй оценке от судей».

Екатерина Боброва

Также она отметила, что изначально много лет назад все фигуристы катались в коньках черного цвета. «Законодательницей новой моды в 20 веке стала Соня Хени, которая была самой молодой олимпийской чемпионкой и завоевала свое золото в 15 лет. Помимо того, что блистательно каталась, она также хотела внешне отличаться от других фигуристок и начала выступать на коньках коричневого, практически бордового цвета. А когда технологии дошли до того, что кожу можно было делать белой, она заказала себе коньки именно этого цвета. Идея чемпионки вдохновила многих, и вслед за ней другие фигуристки стали выступать на белых коньках», — заметила она.

Ранее олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поясняла своим подписчикам, почему фигуристки не выходят на лед в черных коньках, в отличие от коллег-мужчин. По ее словам, девушкам такой цвет не очень идет, а на льду надо быть женственной.

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