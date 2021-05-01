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Стильный культпоход: Нетребко в рубашке с рукавами Пьеро и джинсах появилась в миланском музее

Певица возобновила гастроли и вступления в европейских оперных театрах.

Стильный культпоход: Нетребко в рубашке с рукавами Пьеро и джинсах появилась в миланском музее
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Оперная дива Анна Нетребко прибыла в итальянскую столицу моды, где готовится выступить на одной из сцен. Здесь певица не только активно репетирует, но и наслаждается прогулками и посещением местных достопримечательностей.

Накануне погода в Милане стала еще заманчивее, и Нетребко поспешила с подругами в музей. Для культпохода звезда облачилась в разбеленно-голубую рубашку с рукавами Пьеро и джинсы. В качестве аксессуара певица выбрала культовую сумочку Bottega Veneta в тон верхней одежде.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

На прогулке по площади перед Миланским собором дива позировала в ярком плаще трендового цвета «гоголь-моголь», о котором мы рассказывали ранее.

Акцентные удлиненные рукава рубашки эффектно были выпущены дивой из манжетов тренча, что привлекало к образу певицы дополнительное внимание.

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