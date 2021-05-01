Тщательно скрывает интересное положение: экс-пассию Тимати заподозрили в беременности

Подруга модели Анастасии Решетовой Ангелина Дубровская в сторис Instagram опубликовала видео, которое, впрочем, очень быстро удалила. На кадрах она находится в обществе бывшей возлюбленной рэпера Тимати.

При этом у модели невооруженным глазом виден довольно-таки приличный животик. Не исключен вариант, что Анастасия Решетова беременна во второй раз. Просто тщательно скрывает свое интересное положение от окружающих.

Возможно, Анастасия Решетова вовсе не беременна. Как вариант, видео было удалено, потому что у модели на кадрах получился крайне неудачный ракурс. В то же время, может быть, сейчас на своей страничке в Instagram Решетова публикует старые фотографии и не хочет признаваться, что снова беременна, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались в прошлом году. На тот момент их общему сыну Ратмиру не было еще и годика.

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