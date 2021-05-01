«Как я горда»: Лобода поделилась впечатлениями от финала детского «Голоса»

На Первом канале завершился вокальный проект «Голос. Дети». Победителем по итогам суперфинала телезрителями был выбран 12-летний Владислав Тюкин, подопечный Светланы Лободы. Он победил с небольшим отрывом – за Влада отдали 43,7% голосов, а за серебряную финалистку, воспитанницу Егора Крида Елизавету Трофимову – 42,3%. 14% и третье место – у Марии Политиковой из команды Басты.

Певица Светлана Лобода оказалась единственной из наставников, кто повернулся к Владу Тюкину на «слепых» прослушиваниях. Звезда поверила в потенциал мальчика и смогла помочь ему раскрыться. И теперь вместе с ним ликует, празднуя его победу.

«Невозможно передать, что я чувствую… И как я горда за этого мальчика! Влад Тюкин, победа твоя! Победа за нами!», — обрадовалась певица.

Кстати, Лобода впервые села в кресло наставника после скандального сезона с участием дочки Алсу Микеллы Абрамовой. Тогда девочка одержала победу на конкурсе с огромным отрывом, телезрители не поверили в такой исход голосования, и в результате звание лучшего юного вокалиста присудили всем финалистам сезона.

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