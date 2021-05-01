«Чуть-чуть»: Бородина показала, что в отпуск взяла почти два десятка пар обуви

Девушка отдыхает в Дубае, куда вывезла значительную часть вещей их своего гардероба.

Продолжительные майские выходные для многих звезд стали поводом отправиться в заграничный отпуск. Выбор направлений, правда, невелик, поскольку ситуация с коронавирусом во многих странах еще не стабилизировалась, и, к примеру, Турция для россиян оказалась под запретом из-за неспокойной эпидобстановки.

В этих обстоятельствах кто-то из звезд отправился на Мальдивы, а кто-то – в Дубай. Телеведущая Ксения Бородина, к примеру, уже несколько дней наслаждается гостеприимством популярного курорта Арабских Эмиратов, поселившись в отеле напротив моря и Бурдж-эль-Араб – архитектурной визитной карточки Дубая.

К отпуску Ксения Бородина подошла со всей ответственностью и во всеоружии. Она прихватила не только несколько моделей самых разных купальников, но и почти два десятка пар обуви. По просьбам фолловеров девушка сняла на видео, чтобы показать, какие именно модели и фасоны у нее в ходу.

«Мне кажется, не много. Чуть-чуть», — поделилась размышлениями девушка.

О том, что она истинный шопоголик, Ксения признавалась не раз. Не проходит и недели, чтобы девушка не купила себе что-то новенькое в ЦУМе или других люксовых бутиках. И радует распаковкой и примеркой обновок своих подписчиков.

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