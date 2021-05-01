Элегантная нежность: невестка Орбакайте примерила светло-розовое платье-комбинацию с открытой спиной

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков четвертый год женат на модели Алене Красновой. Молодые люди не торопятся обзаводиться потомством, считая, что еще не пожили для себя. Каждый из них занят своими делами – Никита погружен в музыку, пишет песни и выступает в группе Multiverse, а Алена занимается моделингом.

Красавица-невестка Орбакайте регулярно участвует в различных модных фотосессиях и старается показывать подписчикам своего микроблога, которых уже почти полторы сотни тысяч, закадровую жизнь. на этот раз девушка снималась в нежно-розовом платье-комбинации с открытой спиной и запечатлела себя на видео.

У красотки получился элегантный вечерний образ, подчеркнувший все достоинства ее стройной фигуры.

Кстати, платья-комбинации – это уходящий тренд. Как ранее рассказала Эвелина Хромченко, на мировых подиумах весны-лета 2021 эта вещь уже не солировала. Но фэшн-эксперт рекомендует не ставить крест на платье, а обыграть его при помощи нехитрых, но стильных приемов.

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