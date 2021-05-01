«С воздуха еще более особенный»: Бузова полюбовалась родным Петербургом с высоты птичьего полета

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова родом из Санкт-Петербурга. В Москву она перебралась после того, как прошла кастинг на «Дом-2» 17 лет назад. С тех пор звезда живет на два города, но в последнее время в родном мегаполисе бывает не так часто, как хотелось бы.

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Но на длинные майские праздники девушка нашла возможность побывать в Петербурге. Здесь она уже встретилась с мамой, подругами, а также повеселилась на дне рождения своего пиар-директора и успела полюбоваться разводными мостами. Кроме того, в программе мини-отпуска – полеты над Питером. И девушка, поднявшись высоко над городом, испытала настоящий восторг.

«Полет нормальный! А Питер с воздуха еще более особенный», — рассказала звезда.

На прогулку по воздуху Бузова утеплилась в безразмерный бомбер и джинсы слоучи из голубого денима. На ногах певица красовались культовые массивные ботинки Prada, а на голове — модная бейсболка.

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