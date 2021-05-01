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Лобода, Крид или Баста?: зрители выбрали лучшего наставника сезона на шоу «Голос. Дети»

В последний апрельский день на Первом канале состоялся финал проекта.

Лобода, Крид или Баста?: зрители выбрали лучшего наставника сезона на шоу «Голос. Дети»
Егор Крид, Лобода и Баста. Фото: Первый канал

Восьмой сезон детского «Голоса» завершился на Первом канале. Борьба за звание лучшего юного вокалиста страны шла в прямом эфире, и судьбу финалистов по традиции решили зрители проекта. По итогам голосования победу одержал подопечный Светланы Лободы, 12-летний Владислав Тюкин. Он на один процент обошел свою конкурентку, дочь певца Трофима Елизавету Трофимову.

Выбрали поклонники проекта и лучшего наставника сезона. Весь сезон, пока длился проект, телезрители голосовали за звезд в красных креслах – Егора Крида, Светлану Лободу и Басту.

Баста. Фото: Первый канал
Баста. Фото: Первый канал

По итогам выборов, почетное звание получил рэпер Баста, который набрал больше половины всех голосов. Он стал лучшим учителем для юных вокалистов второй сезон подряд.

Зрители выбрали лучшего наставника сезона «Голос. Дети». Кадр из шоу / Первый канал
Зрители выбрали лучшего наставника сезона «Голос. Дети». Кадр из шоу / Первый канал

Кстати, второе место занял Егор Крид, который дебютировал в роли наставника на «Голосе». Изначально многие были настроены скептически, предполагая, что кумир молодежи не справится с ответственной ролью.

Егор Крид
Егор Крид. Фото: Первый канал

Однако, по итогам выступлений команд вокалисты Крида приятно удивили многих телезрителей. А Баста даже вслух признал мастерство и талант молодого «учителя».

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