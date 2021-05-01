«Побеждают наши чувства»: Волочкова спустя три месяца воссоединилась с таинственным бойфрендом

Мужчину зовут Олег, балерина встречалась с ним до своего дня рождения и даже собиралась замуж за него прошлой осенью.

Анастасия Волочкова в начале года отметила свое 45-летие. Балерина устроила грандиозный праздник, на котором принимала поздравления в статусе холостячки – оказалось, что незадолго до юбилея она рассталась со своим возлюбленным Олегом, которого не показывала ни разу публике.

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Однако, а днях балерина сообщила, что помирилась с бойфрендом. Спустя более чем три месяца бывшие решили начать все сначала.

«Уж сколько раз за 9,5 месяцев мы с Олегом ссорились, мирились, радовались, огорчались, расставались, вновь сходились, выплескивали друг на друга эмоции.. Но всегда побеждали и побеждают наши чувства и мудрость дорожить ими вопреки многим обстоятельствам…», — объяснила звезда.

Волочкова запечатлелась в объятиях возлюбленного, но его лицо снова не видно – звезда сцена продолжила прятать любимого. Кстати, за него балерина собиралась замуж прошлой осенью. Но свадьба так и не состоялась. Более того, хейтеры танцовщицы и вовсе уверены – никакого бойфренда нет, она его зачем-то придумала, а выдает за него своего наемного рабочего.

Как бы то ни было, за три месяца, что Волочкова была в разлуке с любимым, она успела обзавестись новым бойфрендом.

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