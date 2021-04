«Голос. Дети»: подопечный Лободы стал победителем восьмого сезона вокального шоу

На Первом канале в прямом эфире состоялся финал музыкального конкурса «Голос. Дети». Это восьмой по счету сезон телепроекта, наставниками в котором стали Светлана Лобода, рэпер Баста и — впервые — Егор Крид.

В финал прошли девять юных участников — по три вокалиста от каждого из наставников. Из команды Лободы – это Юлия Гаврилова, Владислав Тюкин и София Фанта, от Крида – Елизавета Трофимова, Анна Волкова, Алиса Трифонова. У Басты – это Тимофей Завалинич, Кира Гоголадзе и Мария Политикова.

В суперфинал прошли трое ребят, за которых зрители отдали больше всего голосов. Это Мария Политикова, Владислав Тюкин и Елизавета Трофимова. Они исполнили еще по одной песне, и композиция группы Queen Who Wants to Live Forever принесла Владиславу Тюкину победу.

Результаты зрительского голосования показали, что победы достойна и дочь певца Трофима Елизавета Трофимова, поскольку отрыв в результатах оказался минимальным. За Владислава Тюкина, подопечного Светланы Лободы, голоса отдали 43,7% зрителей. А подопечной Егора Крида отдали 42,3%. Третье место заняла Мария Политикова — у нее 14%.