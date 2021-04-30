«Они и в жизни такие же злые?»: Анна Заворотнюк ответила хейтерам, которые критикуют ее за излишнюю худобу

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что стала жертвой недоброжелателей. Девушка начала получать гневные сообщения от незнакомых людей, которые ругают Анну за худобу.

По словам Заворотнюк, негативные комментарии оставляют не только молодые люди, но и пожилые подписчики.

««Ты скелет», «ты страшная»… Подобные послания периодически прилетают мне в директ. И мне так хочется понять, зачем люди это делают. Какие они в реальной жизни?» — написала Анна в своем аккаунте.

Девушка подчеркнула, что обладает устойчивой психикой. Поэтому старается игнорировать комментарии хейтеров. Однако модель не понимает, почему взрослые люди выплескивают свою злость на тех, кто этого не заслужил:

«Но какие же эти люди в реальной жизни? Если с ними работает по их мнению «страшный, стремный» человек, они ему говорят об этом? Если на кассе после них стоит бабуля, они пропустят ее вперед? Если на улице им на ногу наступит особенный ребенок, они будут оскорблять его? Они и в жизни такие же злые?» — задумалась Заворотнюк.

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