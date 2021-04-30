«Счастье быть твоим другом»: Зара трогательно поздравила Филиппа Киркорова в день его рождения

Исполнительница Зара разместила в своем профиле совместные с Филиппом Киркоровым снимки. К ним артистка добавила поздравительное сообщение для поп-короля.

Певица запечатлелась на фото в темно-синем платье с якорями. Филипп Бедросович тоже облачился в костюм с морской тематикой.

«Счастье быть твоим другом, слушателем и зрителем. Филипп, родной, в тебе так много любви к жизни, миру, музыке! Может быть, именно поэтому ты умеешь так дружить, любить, вдохновлять. Пусть и дальше твой путь будет наполнен, ярок и многогранен!

Счастья, здоровья, благополучия тебе и твоей дружной семье!» — написала Зара.

Отметим, что к поздравлениям подруги присоединилась и певица Полина Гагарина. Она опубликовала совместный с Филиппом Киркоровым снимок. На нем артистка предстала в лимонном платье. А сам именинник был в переливающемся костюме с пайетками и принтом в виде пальм.

«Я присоединяюсь к миллионам поздравлений и пожеланий, которыми, уверена, засыпают тебя сегодня! Будь обязательно счастлив, делись настроением и радостью со всеми вокруг (как ты умеешь!), перевоплощайся, удивляй, вдохновляй и будь здоров! Обнимаю крепко, как могу!» — отметила Гагарина.

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