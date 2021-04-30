«С днем рождения, дружок мой»: Орбакайте необычно поздравила Киркорова

Филипп Киркоров отмечает свой день рождения. 30 апреля ему исполнилось 54 года. С личным праздником поп-короля поздравили многие звезды, в числе которых и Кристина Орбакайте. В своем Instagram она опубликовала видеоролики с артистом и написала поздравление.

«С днем рождения, дружок мой Филипп Киркоров. Нам есть что вспомнить, над чем посмеяться и о чем помечтать!» — написала Орбакайте.

Именинник ответил в первых рядах.

«Спасибо, дорогая Кристиночка! С тобой комфортно даже помолчать, а это важно, далеко не с кем это возможно. Люблю», — ответил Киркоров.

Напомним, что Филипп был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Они прожили в браке 11 лет, до 2005 года.

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