«Самое ценное»: Филипп Киркоров похвастался подарками от детей на день рождения

Поп-король остался в восторге от сюрпризов.

В одной из последних публикаций на личной страничке Филиппа Киркорова появилось видео, в котором знаменитость получает подарки от сына и дочери в честь своего 54-летия.

Поп-король со второго этажа своего особняка посмотрел вниз и увидел, что вся гостиная была украшена воздушными шарами.

«Боже мой! Какое утро у меня!» — обрадовался Филипп Бедросович.

Киркоров спустился по лестнице и заметил еще один сюрприз от родных. Это был роскошный букет цветов огромных размеров.

«День рождения в кругу семьи — самое ценное. Спасибо моим детям за подарки и сюрпризы», — написал в своем аккаунте артист.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы приготовили для папы стихи и поделки, сделанные собственными руками. Малыши поздравили отца и пожелали ему исполнения всех мечт.

«Главная моя мечта, чтобы вы у меня были здоровые, умненькие, красивые! Чтобы мне за вас не было стыдно», — произнес счастливый отец, обнимая Аллу-Викторию.

Затем дочь Киркорова вручила папе футболки, которые они с братом разрисовывали сами.

«Ой, какая красота! «Dad is number one». Летом будет, что носить», — отметил Киркоров.

А Мартин угостил родителя праздничным блюдом.

«Ты делал бургеры? Сам? Ай, какая красота! Вот оно счастье!» — резюмировал артист.

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