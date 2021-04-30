«Желающие – насладятся»: Екатерина Волкова прокомментировала свое прозрачное платье

Накануне в Москве прошла церемония закрытия Московского международного кинофестиваля. Звезды блистали на красной дорожке в самых разных нарядах, а вот 47-летняя Екатерина Волкова появилась в полупрозрачном золотистом платье. Сквозь ткань без труда можно было рассмотреть цвет и фасон нижнего белья актрисы. Снимки стали достоянием общественности, после чего Екатерина решила пояснить этот момент в своем Instagram.

«Боже, у нее просвечивает нижнее белье! О, ужас! Ну, надеюсь, образ хотя бы запомнится, и желающие, чтобы что-то показала, насладятся. Кстати, во всех модных показах мира — это тренд, чтобы вы знали», — написала Волкова.

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Напомним, что помимо нее на красной дорожке свои экстравагантные наряды показали и другие актрисы. В их числе была Катерина Шпица, которая появилась под лучами софитов в платье без нижнего белья.

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