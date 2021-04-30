«Мой Король»: Ольга Бузова поздравила Филиппа Киркорова с 54-летием

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» — Ольга Бузова — в одной из последних публикаций личного профиля поздравила исполнителя Филиппа Киркорова с его днем рождения.

Напомним, Ольга тесно общается с Филиппом Бедросовичем. Поэтому знаменитость не могла оставить без внимания такое важное событие в жизни артиста. Ранее Бузова делилась совместными снимками с поп-королем. Судя по ним, Ольга часто бывает в гостях у Киркорова. Вместе с ним Бузова устраивает вечера кино с жареной картошкой или просто беседует по душам.

«Мой Король! С днем рождения! Спасибо тебе за тебя», — написала Ольга в комментариях под совместным снимком с Киркоровым.

Бузова опубликовала фото, на котром крепко обнимает Филиппа Бедросовича. Отметим, что кадр был сделан на премии« Cosmopolitan Man Awards» журнала «Cosmopolitan». Киркоров стал одним из номинантов на вечере. Артист выбрал для церемонии костюм темно-синего цвета с серебристыми узорами, а Ольга Бузова появилась в пудровом платье с асимметричными плечами и перьями.

К слову, не только телеведущая Бузова поздравила с 54-летием Филипа Бедросовича, но и продюсер Иосиф Пригожин написал торжественный пост для друга и коллеги.

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