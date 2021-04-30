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«Просто душевно»: Устинья Малинина похвасталась роскошным букетом цветов

Дочь музыканта живет и учится в Лондоне.

«Просто душевно»: Устинья Малинина похвасталась роскошным букетом цветов
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official

В этом году Устинья Малинина отметит свое 21-летие. Девушка пошла по стопам знаменитого отца и посвятила себя музыке. Она живет в Лондоне и учится в Королевском колледже. А совсем недавно звездная наследница решила открыть свою онлайн-школу, где будет обучать всех желающих пению.

Устинья активно ведет свой Instagram, в котором на этот раз поделилась снимком роскошного букета цветов из свежих пионов разного оттенка – от светлого до ярко-розового.

«Просто душевно», — загадочно написала Устинья, оставив эмодзи в виде сердца.

Фанаты предположили, что у девушки появился возлюбленный.

Напомним, у Устиньи есть брат-двойняшка Фрол. Их Александру Малинину родила третья жена Эмма, которая посвятила свою жизнь медицине.

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