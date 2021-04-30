«Хочет отобрать часть заработанного женой»: бывший муж Любови Успенской требует половину совместно нажитого имущества

Коллега артистки считает, что звезда шансона ничего не должна экс-избраннику.

Друг певицы Любови Успенской назвал причину, по которой бывший муж артистки не должен получить половину имущества знаменитости.

Пожелавший остаться инкогнито коллега Успенской отметил, что Александр Плаксин не помогал финансово семье. А сейчас мужчина пытается отсудить половину совместно нажитого имущества.

«Люба всю жизнь трудилась и содержала семью. Ее муж не работал, не помогал. А теперь хочет отобрать часть заработанного женой. Их дочери была необходима операция после аварии, лечение – все оплачивала Люба. Сейчас через суд он хочет получить половину – это несправедливо, конечно!», — рассказал «Комсомольской правде» коллега певицы.

Напомним, в конце прошлого года Александр Плаксин подал иск в суд в надежде получить половину имущества Успенской стоимостью более 100 миллионов рублей. Это и апартаменты в Лос-Анджелесе, и квартира в Москве, и огромный особняк в Подмосковье.

К слову, квартиры были куплены Плаксиным, но деньги на приобретение недвижимости давала Успенская. Коттедж артистка покупала сама. Ранее певица неоднократно хвасталась своим загородным домом. Знаменитость любит делать фотографии на фоне своего особняка.

Смотрите также: