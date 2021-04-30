«Я буду рядом»: Макеева публично призналась в чувствах своему жениху

Недавно Анастасия Макеева приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Романа Малькова. Но в последнее время история этой любви стала настолько популярна, что ее обсуждают даже на различных ток-шоу. А 39-летняя Макеева тем временем мечтает родить своего первенца и не устает признаваться Роману в любви.

«Если мне предложат вернуть все назад, чтобы поставить перед выбором: отказаться от тебя или пройти весь этот ад снова, отвечу – готова пройти! Тысячу раз! Даже если против меня будет весь мир. Я буду рядом!», — цитирует Макееву «СтарХит».

А тем временем бывшая жена Романа – Светлана Малькова сообщила о том, что 12 апреля их официально развели. В последнее время она стала завсегдатаем ТВ-программ, где рассказывает свои версии их семейной жизни. В браке у них родились четверо детей. Но буквально несколько дней назад старший сын Романа – Андрей переехал к папе и его невесте в Москву.

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